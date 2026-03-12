به گزارش خبرنگار مهر، نسترن فراهانی، ملی‌پوش ارزنده هندبال ایران که سال‌ها در تمامی رده‌های سنی، در تالار هندبال کشور برای برافراشتن پرچم صلح، دوستی و ایجاد همبستگی ملی تلاش کرده و عرق ریخته است؛ با قلبی آکنده از اندوه نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی و تخریب سقف خاطرات ورزشکاران (سالن فدراسیون هندبال)، چنین گفت:

«خانه‌ی ما فروریخت، اما اراده‌مان ایستاده است.»



نسترن فراهانی، ملی‌پوش هندبال بانوان ایران، در گفت‌وگویی صمیمانه با ابراز تأثر عمیق از آسیب‌های وارده به ساختمان فدراسیون و تالار هندبال در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و همدستانش، این اقدام غیرانسانی علیه اماکن ورزشی را محکوم کرد.

وی با زنده کردن خاطرات سالیان حضورش در این مجموعه گفت: «یادش بخیر؛ از کودکی، اولین اردوهای تیم ملی و شور و حال مسابقات را در همین سالن تجربه کردیم. اینجا جایی بود که در آن قد کشیدیم و رشد کردیم. این سالن برای ما فقط یک سازه نبود، بلکه مهد استعدادها و نماد عزم و اراده ما در برابر تمام چالش‌ها بود. چه شب‌ها و روزهایی که با عشق، چمدان‌هایمان را برای اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی در همین راهروها بستیم.»

فراهانی با اشاره به پیوند عاطفی ورزشکاران با این فضا ادامه داد: «چه لحظات نابی که مثل یک خانواده دور هم جمع شدیم و برای رسیدن به قله‌های آسیا، در نقطه به نقطه این سالن عرق ریختیم. اینجا برای ما مکانی ویژه است؛ جایی که نه تنها مهارت‌های ورزشی، بلکه رفاقت‌ها و تعلق خاطرمان به این خاک در آن شکل گرفت. اینجا منبع اراده ما برای درخشش در سطح جهان است.»

این ملی‌پوش هندبال با گلایه از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ورزشی افزود: «دیدن اینکه تمام آن خاطرات شیرین و ارزشمند زیر آوار و دود رفته، قلبمان را به درد می‌آورد. با آسیب جدی فدراسیون و سالن هندبال، گویی تکه‌ای از آرزوهای ما به خاکستر تبدیل شده است. حمله به اماکن ورزشی که محل صلح و تلاش است، نشان از عمق کینه دشمنان از نشاط و پیشرفت جوانان این مرز و بوم دارد.»

وی در پایان بر ایستادگی خانواده هندبال تأکید کرد و گفت: «بشنوید: ما چه با خانه، چه بدون خانه، یک "خانواده" می‌مانیم. اگرچه دیوارهای خانه‌مان آسیب دیده، اما انگیزه ما برای ادامه مسیر قدرتمند تر از قبل لرزیدن است.

دوباره خانه‌ای خواهیم ساخت که لبریز از عشق و اراده باشد؛ چرا که ریشه‌های ما در این خاک است و هیچ تهاجمی نمی‌تواند اراده پولادین ورزشکاران این ملت را خاموش کند.»