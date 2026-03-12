  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

معلم تبریزی پس از تحمل جراحات حمله صهیونی-آمریکایی به شهادت رسید

تبریز- معلم تبریزی پس از تحمل جراحات ناشی از حمله وحشیانه آمریکایی - صهیونی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله هوایی روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه به دو مرکز نظامی در استان که یکی از آنها در ضلع جنوبی اتوبان شهید کسایی واقع شده بود، یکی از معلمان دلسوز و پرتلاش استان دچار جراحات شدید شد.

در جریان این حمله، خانم ندا امینی‌آذر از همکاران فرهنگی استان آذربایجان شرقی که در حال عبور از اتوبان شهید کسایی بود، بر اثر شدت انفجار و آسیب‌های ناشی از آن به شدت مجروح شد و به مراکز درمانی منتقل گردید.

این معلم دلسوز، پس از چند روز تحمل رنج و جراحات ناشی از این حادثه، سرانجام بامداد روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه به دیدار حق شتافت و به فیض شهادت نائل آمد.

شهیده ندا امینی‌آذر، از معلمان متعهد آموزش و پرورش منطقه بستان‌آباد بود که سال‌ها با عشق و مسئولیت‌پذیری در مدرسه حاتم لویی به تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین مشغول بود و خاطره‌ای ماندگار از تلاش و دلسوزی در ذهن همکاران و دانش‌آموزان خود برجای گذاشت.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش استان در پیام تسلیت گفت: اینجانب ضمن محکومیت این اقدام دردناک و غیرانسانی، شهادت مظلومانه سرکار خانم ندا امینی‌آذر را به خانواده معزز آن شهیده، جامعه بزرگ فرهنگیان، دانش‌آموزان عزیز و مردم شریف استان آذربایجان شرقی صمیمانه تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فداکار علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

کد خبر 6772832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها