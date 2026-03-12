جزئیات راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر

حجت‌الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتخاب شعار «القدس عهدالله» به عنوان شعار محوری روز جهانی قدس خبر داد.

وی اضافه کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر همزمان با سراسر کشور ساعت ۱۱ از بسیج مرکزی تا میدان شهرداری بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: نماز جمعه نیز در میدان شهرداری بوشهر به امامت آیت الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان اقامه می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای ملت ایران در حمایت از مظلومان جهان تأکید کرد: ملت سرافراز ایران اسلامی، در پرتو ایمان، بصیرت و ایستادگی، هیچگاه و در هیچ مقطعی دست از حمایت مظلومین و مستضعفین بر نداشته و همواره پیشروی فرهنگ مقاومت و جهاد برای آزادسازی قدس شریف در جهان بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، مراسم روز جهانی قدس نیازمند تبیین و بازآفرینی در عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی است،

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به پیش رو بودن راهپیمایی سراسری و دشمن‌شکن روز جهانی قدس و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، ضرورت دارد این مناسبت با شکوه و انسجامی هرچه بیشتر گرامی داشته شود.

حجت‌الاسلام جمالی از تمامی دست‌اندرکاران و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای خواست تا نسبت به گرامیداشت این روز اهتمام ویژه داشته باشند.

وی گفت: شایسته است ضمن اهتمام ویژه نسبت به راهپیمایی سراسری این روز، شعار «القدس عهدالله» را مبنای اصلی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات در تمامی بخش‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، فرهنگی و اجرایی قرار دهند.

راهپیمایی در دیر ساعت ۱۰ و ۳۰ از چهار راه امام خمینی تا چهارراه امام حسین، در سیراف پس از اقامه نماز از مصلی جمعه تا مسجدالنبی، در خارگ ۱۱ و ۳۰ از فرودگاه تا مصلی جمعه، در عالی شهر ساعت ۱۱ از میدان امام خمینی، در بندرریگ بعد از نماز جمعه از مصلی نماز برگزار می‌شود.