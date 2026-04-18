کاشت ۲۰ هزار نهال در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر شنبه در آیین روز درختکاری با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: فرهنگ درختکاری را رهبر عزیز و شهیدمان طی چند دهه گذشته بهخوبی در کشور نهادینه کردند.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ رهبری شهید، طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت با مشارکت مردم در سراسر کشور بوده و سهم استان ما در این طرح حداقل ۱۵ میلیون اصله درخت است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: امسال روز درختکاری با عنوان «پویش سرو ایران، سرو رشید ایران» به یاد رهبر شهیدمان آغاز شد.
وی تصریح کرد: در روز ۱۲ فروردین به تبعیت از بیانات ارزشمند رهبر جوان، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای، مرحله دیگری از این پویش با عنوان «کاشت نهال و امید» اجرا شد.
رحمانی افزود: تاکنون هفت مرحله از پویش درختکاری در استان در دستور کار قرار گرفته که حاصل آن کاشت ۶۵ هزار اصله درخت بوده است.
وی ادامه داد: تلاش بر این است به جای ۱۵ میلیون اصله درخت که سهم استان است این عدد را به ۲۰ میلیون برسانیم.
رحمانی گفت: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند در استان، اجرای طرح جنگلکاری اجتماعی است که در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از مراتع و جنگلهای استان پیشبینی شده است.
وی افزود: در این طرح، مراتع و جنگلها به مردم واگذار میشود تا علاوه بر احیا و نگهداری از آنها نیز سود ببرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در واگذاری ۴۰۰ هکتاری، نتایج خوبی به دست آمده است، اضافه کرد: بهطوری که از هر هکتار حداقل ۱۳۰ میلیون تومان بهرهبرداری اقتصادی حاصل شد که رقم قابل توجهی است.
