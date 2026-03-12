۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

پیش بینی ناپایداری های جوی در کرمان؛ احتمال رگبار باران و تگرگ

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از پیش بینی وقوع ناپایداری‌های جوی شامل افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و بارش تگرگ در برخی از مناطق این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر پنجشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۱، طی روزهای پنجشنبه و جمعه و همچنین دوشنبه هفته آینده در نیمه شمالی، مناطق مرکزی و برخی از مناطق غرب استان، ناپایداری های جوی به صورت افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش تند بادهای لحظه ای و بارش تگرگ در مناطق مستعد ادامه خواهند داشت، لذا آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانه ها در این مناطق محتمل می باشد.

روز شنبه نیز در نواحی مرکزی بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

همچنین طی این مدت در شرق، جنوب و برخی از مناطق شمال غربی وزش باد و افزایش غلظت غبار پیش بینی می شود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی کرمان روز دوشنبه در نیمه غربی و نواحی جنوبی و سه شنبه در اغلب نقاط استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نقاط مستعد خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

