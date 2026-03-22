فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان؛ باران و تگرگ در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر یکشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و ضمن تاکید بر هشدار زرد شماره 1، امروز-یکشنبه- و فردا در برخی مناطق شرقی و شمال غربی وزش باد و گردوخاک و در سایر مناطق جوی نسبتا پایدار خواهیم داشت.

همچنین از فردا شب تا انتهای هفته جاری با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ناپایداری های جوی به صورت رشد ابر، بارش باران، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، در مناطق مستعد بارش تگرگ، مه شبانه و صبحگاهی، وزش باد شدید و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان، بیشینه فعالیت سامانه طی روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه برای نیمه غربی، مناطق مرکزی و جنوبی می باشد، لذا آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه و جاری شدن رواناب در اغلب مناطق به ویژه مناطق مذکور محتمل می باشد.

شایان ذکر است طی این مدت به واسطه وزش باد شدید در برخی نواحی شرقی و شمال غرب، وقوع خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار دور از انتظار نمی باشد.

به لحاظ دمایی نیز طی روزهای اتی افزایش نسبی دما کمینه و کاهش مسبی دما بیشینه برای اکثر مناطق مورد انتظار است.