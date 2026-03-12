وزیر انرژی دانمارک: در پی گرانی نفت، کمتر رانندگی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از CNBC، وزیر انرژی دانمارک از شهروندان این کشور خواست با توجه به ادامه‌دار شدن افزایش شدید قیمت نفت در بحبوحه تنش‌ها و جنگ میان آمریکا و ایران، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

لارس آگارد، وزیر انرژی و تأسیسات دانمارک با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از مردم این کشور خواست تا حد امکان از استفاده غیرضروری از خودرو خودداری کنند.

وی خطاب به شهروندان دانمارکی گفت: «لطفاً، لطفاً، لطفاً اگر رانندگی با خودرو ضرورت ندارد، این کار را انجام ندهید.»

به گفته آگارد، کاهش مصرف سوخت و انرژی می‌تواند در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت به کاهش فشار بر بازار انرژی و هزینه‌های مصرف‌کنندگان کمک کند.