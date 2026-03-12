تمهیدات سازمان بورس برای مدیریت بازار در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد به‌منظور مدیریت مطلوب‌تر ابزارهای مختلف بازار سرمایه، جلسات متعددی با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیران این سازمان و همچنین مدیران عامل ارکان بازار برگزار شده است.

بر اساس اعلام سازمان بورس، این جلسات طی ۱۰ روز گذشته به‌صورت مداوم برگزار شده و در برخی موارد تا پس از افطار نیز ادامه داشته است. در این نشست‌ها سیاست‌های مدیریت بازار در روزهای جنگ و پس از آن مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت تا امکان مدیریت شرایط و بازگشایی تدریجی ابزارهای بازار با کمترین ریسک احتمالی فراهم شود.

بر مبنای تصمیمات اتخاذشده در این جلسات، صندوق‌های صدور و ابطالی سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت در این ایام به فعالیت خود ادامه دادند و از ۱۶ اسفند نیز معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس از سر گرفته شد.

همچنین معاملات کالایی در بورس‌های کالا و انرژی در هفته جاری از سر گرفته شده و اوراق تسهیلات مسکن، انواع اوراق دولتی و شرکتی و سایر ابزارها نیز بار دیگر در بورس‌ها مورد معامله قرار گرفته‌اند.

در این جلسات برای هفته آینده که هفته پایانی سال به شمار می‌رود نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام سازمان بورس، در این نشست‌ها با مرور تجربیات جنگ ۱۲ روزه، نحوه مدیریت بازار سهام پس از بازگشایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.