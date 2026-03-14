ساعات معاملات بورس انرژی تا پایان سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، نحوه فعالیت بازارها و زمان انجام معاملات بورس انرژی ایران در بازه زمانی شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان روز کاری چهارشنبه ۲۷ اسفند اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه بورس انرژی ایران، معاملات اوراق بهادار مبتنی‌ بر کالا، و همچنین معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF) و معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، مطابق انتشار برنامه‌های عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، از روز ‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳، همانند هفته قبل و از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ برقرار خواهد بود.

همچنین با توجه به فعالیت شعب بانکی، فرآیندهای مربوط به تسویه معاملات روزهای قبل نیز با در نظر گرفتن شرایط و امکان انجام عملیات تسویه، از روز شنبه ۲۳ اسفند همانند هفته گذشته ادامه خواهد داشت.