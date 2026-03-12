دعوت امام جمعه و استاندار قم از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر به همراه اکبر بهنام جو استاندار قم در پیامی مشترک از مردم همیشه در صحنه قم برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند.



متن پیام به این شرح است:



روز جهانی قدس یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره) در دفاع از ملت مظلوم فلسطین، روز تجدید حیات اسلام و نمایش قدرت امت واحده اسلامی است.



روز جهانی قدس امسال به دلیل تجاوز ددمنشانه دشمن امریکایی صهیونی به ایران اسلامی برای ملت ما و امت اسلامی حساب دیگری دارد.



ملت غیور و مقاوم ایران در طول این سال ها نشان داده که همواره پرچمدار اصلی جبهه مقاومت و حامی و تکیه گاه همیشگی فلسطین مظلوم بوده و تا پای جان در برابر متجاوزین و غاصبین ایستادگی خواهد کرد.



از این رو امسال، اقشار مختلف مردم بصیر، انقلابی و همیشه در صحنه استان قم همگام با ملت ایران و آزادی خواهان جهان و در عمل به وصایای گهربار امامین فقید انقلاب و در لبیک به فرامین رهبر عظیم الشان منتخب خبرگان ملت، حضوری پرشور و دشمن شکن در راهپیمایی روز قدس خواهند داشت و ضمن تجدید پیمان با امام شهید امت و شهدای راه عزت و مقاومت، به جهانیان نشان خواهند داد که عزم و اراده مستحکم و پولادین این ملت برای انتقام از دشمنان جانی اسلام و رهایی قدس شریف از چنگال اسرائیل غاصب از هر زمان دیگری مصمم تر و استوارتر می باشد.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام جمعه قم، سیدمحمد سعیدی

استاندار قم، اکبر بهنام‌جو