علمای اهل سنت کردستان مردم را به حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ائمه جمعه، اعضای شورای افتاء و روحانیت، طلاب و مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت استان کردستان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس با صدور بیانیه‌ای از آحاد مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی این روز دعوت کردند.

در ابتدای این بیانیه آمده است: ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، جهاد و مقاومت و یادآور پیروزی خون بر شمشیر است و در این ماه پربرکت، نامگذاری حکیمانه آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، همواره یادآور مسئولیت مسلمانان در قبال مسئله فلسطین است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که این نامگذاری تاریخی، فلسطین را به عنوان محور اصلی وحدت جهان اسلام مطرح کرد و نشان داد مسئله فلسطین و مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمانان، موضوعی راهبردی و فراموش‌نشدنی برای امت اسلامی به شمار می‌رود.

ائمه جمعه، اعضای شورای افتاء و روحانیت، طلاب و مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت کردستان در بخش دیگری از این بیانیه با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین به‌ویژه در نوار غزه، بر مواضع اصولی و شرعی خود در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است: کردستان به عنوان سرزمینی با پیشینه‌ای از مجاهدت و غیرت دینی و ملی، همواره در صف نخست حمایت از آرمان‌های اسلامی قرار داشته و مردم مؤمن و روزه‌دار این خطه از ایران اسلامی دفاع از ملت مظلوم فلسطین و غزه را وظیفه‌ای شرعی و انسانی می‌دانند.

در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر وحدت اسلامی تصریح شده است: روز قدس نماد همنوایی و اتحاد راهبردی جهان اسلام در برابر جبهه کفر و استکبار است و اختلافات مذهبی و فرقه‌ای نباید مسلمانان را از دشمن مشترک خود یعنی رژیم صهیونیستی و حامیان آن غافل کند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به جایگاه مسجدالاقصی آمده است: این مکان مقدس که نخستین قبله مسلمانان است، متعلق به همه مسلمانان جهان بوده و دفاع از آن و تلاش برای آزادی این مکان شریف از اشغال صهیونیسم، وظیفه‌ای قطعی برای امت اسلامی است.

علمای اهل سنت کردستان در بخش دیگری از این بیانیه حمایت خود را از جبهه مقاومت اسلامی به‌ویژه مردم مظلوم غزه اعلام کرده و مقاومت را تنها راهبرد مؤثر در برابر اشغالگری و تجاوز دانستند.

در این بیانیه همچنین سکوت سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی به شدت محکوم شده و این سکوت نشانه همراهی با ظلم توصیف شده است.

در پایان این بیانیه، ائمه جمعه، اعضای شورای افتاء و روحانیت، طلاب و مدرسین مدارس علوم دینی اهل سنت استان کردستان با دعوت از مردم مؤمن و روزه‌دار برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کردند که این حضور، تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و نشان‌دهنده حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین خواهد بود.