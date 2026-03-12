گوگل شرکت امنیت سایبری ۴ ارتشی سابق رژیم صهیونیستی را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، شرکت مذکور یک پلتفرم امنیتی برای حفاظت از محیط های ابر رایانشی در مقابل تهدیدهای امنیت سایبری فراهم می کند. هر چند این شرکت به گوگل کلاود می پیوندد اما همچنان برند خود را حفظ می کند.

گوگل در بیانیه ای اعلام کرد این ادغام در حقیقت سرمایه گذاری گوگل کلاود برای بهبود امنیت ابررایانشی است.

در حال حاضر سازمان های بزرگ به طور فزاینده ای در سرویسهای ابر رایانشی مختلف از جمله گوگل کلاود، آمازون وب سرویسز،آزور و اورکل کلاودفعالیت می کند.

این معامله بزرگ‌ترین خرید تاریخ گوگل و بزرگ‌ترین خروج یک شرکت تأسیس‌شده در منطقه اشغالی تحت تصرف رژیم صهیونیستی به حساب می آید.

به نوشته تایمز آو اسرائیل این معامله نخستین بار در مارس۲۰۲۵ میلادی در میانه جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس درغزه اعلام شد.

گوگل سعی دارد با این ادغام یک پلتفرم امنیت سایبری مبنی بر هوش مصنوعی بسازد.

چهار بنیانگذار این شرکت حدود یک دهه همراه یکدگیر در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می کرده اند.