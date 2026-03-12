به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز شهدا بندر کیاشهر با چهرهای دیگر بر روی ساحل خزر ظاهر شده است؛ شهری که این روزها المانهای تصویری شهدایش پس از سالها مرمت و بازآرایی شده تا روایت ایثار در فضای عمومی همچنان زنده بماند.
آنچه در پی میآید روایتی تصویری از این روزهای کیاشهر است؛ جایی که مدیریت شهری، پاسداشت شهدا را نه در شعار که در مرمت چهره شهر به نمایش گذاشته است.
از مرمت المانها تا احیای حافظه جمعی
خیابانهای بندرکیاشهر این روزها حال و هوای دیگری دارد. المانهای تصویری شهدا که سالهاست با مخاطبشان یعنی مردم این شهر زیستهاند، یکییکی مرمت و بازآرایی میشوند. فرقی نمیکند کوچه پسکوچههای قدیمی شهر باشد یا میدانهای اصلی؛ نشانههای ایثار در حال بازگشتی باشکوه به حافظه بصری شهر هستند.
وقتی شهدای ملی به شهدای محلی پیوستند
نکته قابل تأمل در این بازآرایی، پیوند روایت محلی با حافظه ملی است. در کنار تصاویر شهدای بندرکیاشهر، حالا تصاویر شهدای ملی و شهدای اقتدار نیز در این المانها جانمایی شده است. گویا مدیریت شهری قصد دارد به مخاطب بگوید ایثار مرز نمیشناسد؛ از کوچهپسکوچههای کیاشهر تا میدانهای نبرد ملی.
اما ماجرا فقط به المانهای خیابانی ختم نمیشود. در پارک جنگلی بندرکیاشهر، مزار شهدای گمنام مهمان شهر، این روزها میزبان جمعیتی است که برای غبارروبی و گلباران آمدهاند. جایی که طی سالهای اخیر به یکی از نقاط هویتی و معنوی این خطه ساحلی تبدیل شده است.
مرمت این مزار با حساسیت ویژهای انجام شده؛ گویی قرار است نه فقط محلی برای تکریم شهدا، که نقطهای برای مکث فرهنگی مسافران خزر باشد.
آیینی که هر سال باشکوهتر میشود
در کنار این اقدامات عمرانی، آیین گلباران و غبارروبی مزار شهدا نیز با حضور پرشور مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد. آیینی که هر سال در کیاشهر رنگ و بوی دیگری دارد و امسال اما با توجه به بازآرایی المانها و ساماندهی مزار شهدای گمنام، حالوهوایی متفاوت به خود گرفته بود.
شاید بتوان این روزهای بندرکیاشهر را روایتی از پیوند مدیریت شهری با ارزشهای فرهنگی دانست. جایی که احترام، آگاهی و هویت در کنار هم به نمایش گذاشته میشود.
پیوند هویت شهری کیاشهر با روایت ایثار و مسئولیت مدیریت شهری
«سعید فدایی» شهردار بندرکیاشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ، پاسداشت شهدا را بخشی از مسئولیت هویتی مدیریت شهری دانست و گفت: حضور نشانههای ایثار در فضای عمومی باید زنده و قابل لمس باشد تا نسلهای آینده بدانند امنیت امروز بر شانه چه کسانی ایستاده است.
شهردار بندر کیاشهر افزود: بازسازی المانهای تصویری شهدا، در کنار جانمایی تصاویر شهدای ملی و شهدای اقتدار، تلاشی برای پیوند دادن روایت محلی ایثار با حافظه ملی کشور است.
وی تصریح کرد:این نشانهها تنها یک سازه شهری نیستند، بلکه بخشی از حافظه جمعی مردماند و باید با دقت و احترام حفظ شوند.
فدایی همچنین با اشاره به جایگاه گردشگری بندرکیاشهر گفت:مدیریت شهری در تلاش است چهره شهر را برای همه مردم و مهمانانی که از نقاط دور و نزدیک به این بندر سفر میکنند، بهگونهای معرفی کند که زیباییهای طبیعی شهر در کنار روایت روشن قهرمانان آن دیده شود و کیاشهر به شهری تبدیل شود که هویت و تاریخش برای هر مسافر قابل لمس باشد.
بندرکیاشهر، شهری با حافظه روشن و هویت استوار
مجموعه این اقدامات؛از بازسازی المانهای تصویری تا گلباران مزارها، از ساماندهی مزار شهدای گمنام تا برنامههای فرهنگی روز شهدا،چهره بندر کیاشهر را در این ایام به شهری تبدیل کرده است که احترام، آگاهی و هویت را در کنار هم به نمایش میگذارد.
بندر کیاشهر با این برنامهها نشان میدهد پاسداشت شهدا بخشی از جریان زنده هویت فرهنگی و اجتماعی این شهر است؛ شهری که میخواهد نام قهرمانانش را برای مردم خود و برای مهمانانی که به آن قدم میگذارند، روشن، ماندگار و قابل لمس نگه دارد.
