به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد عرفان‌پور در تازه‌ترین شعرش خطاب به مردم ایران آن‌ها را به خیابان دعوت کرده است.

خیابان خیابان خیابان خیابان

به میدان بیایید مردم به میدان

مبادا که از شیر خالی شود شهر

که آن گرگ‌ها تیز کردند دندان

به دست مصمم، بگیرید پرچم

به دست شما مانده چشم شهیدان

کمین کرده دشمن به هر کوی و برزن

که جمع شما را ببیند پریشان

کمانی چو آرش بیارید مردم!

به هر کوی و برزن، کمین کرده شیطان

حماسی بیایید مردم! حماسی

رجزخوان بیایید مردم! رجزخوان

شما قوّت قلب رزمندگانید

شمایید سجیل و فتاح را جان

دریغ است ایران که ویران شود... آه...

دریغ است ایران، دریغ است ایران

شمایید و باران اشک و توسل

شما را چه باک است از بمب‌باران؟

بیایید «اِن تَنــْصُروالله...» بر لب

که یاری شوید از خداوندِ قرآن

شب قدرتان در حضور است اینک

به میدان بیایید مردم به میدان