ببین که شعله‌ خشمیم و تیغ شمشیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میرزاده در رثای رهبر شهید انقلاب شعری سرود:

شبِ ستیز، شبِ آذرخش و طوفان است

شب است و کوه دماوند آتش‌افشان است

شب است و از نفسِ شب گدازه می‌جوشد

شب است و از تنِ شب، خون تازه می‌جوشد

شب است و شعله‌کشان است شورِ خون‌خواهی

تنوره می‌کشد از جان، تنورِ خون‌خواهی

ز هر کرانه ندای قیام خاسته است

به خواستاری خونِ امام خاسته است

قسم به شعشعه‌ی نور در پگاهِ نَبَرد

که خصم در نَبَرَد جان به گرمگاهِ نبرد

مگر دلیر ز غوغای ناو می‌ترسد؟

کدام شیر از آوای گاو می‌ترسد؟

به خشم و شعله، زمین، شور نینوا دارد

امام خامنه‌ای دیده بر شما دارد

شما که راه‌نوردانِ آسمان بودید

شما که در همه‌ی قرن قهرمان بودید

مسلم است که میدان تهی نخواهد ماند

به شب دوباره خیابان تهی نخواهد ماند

سلام ای یلِ نام‌آورِ شهید سلام

امام خامنه‌ای رهبر شهید سلام

ببین که شعله‌ی خشمیم و تیغ شمشیریم

قسم به خون شما انتقام می‌گیریم