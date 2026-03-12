بیعت ۳۰۰ نفر از ائمه جمعه و علمای اهل سنت استان بوشهر با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ۳۰۰نفر از ائمه جمعه و جماعت ،علما و روحانیون اهل سنت استان بوشهر آمده است: با نهایت اندوه و تأثر عمیق، خبر شهادت عالم ربانی، رهبر فرزانه و نستوه، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) را دریافت داشتیم. ایشان، ستونی استوار در برابر طوفانها و نماد اقتدار و بصیرت برای امت اسلامی بودند. فقدان این قائد عظیمالشأن، ضایعهای جبرانناپذیر برای تمامی دلباختگان عزت اسلام و مسلمین محسوب میشود. روح بلندشان در جوار رحمت الهی مأوا گزیند.
در شرایط کنونی که امت اسلامی بیش از هر زمان نیازمند هدایت و رهبری شایسته است، مجلس خبرگان رهبری با درایت و دوراندیشی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت تأییداته) را به عنوان سکاندار جدید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده است. ما، جمعی از ائمه جمعه و جماعات، علما و مدرسین مدارس دینی اهل سنت استان بوشهر، این انتخاب شایسته را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آمادگی کامل خود را برای جانفشانی در رکاب رهبری معظمله و حمایت از مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی اعلام میداریم.
ما، همواره بر پیمان خود با آرمانهای امامین (رحمهما الله ) استوار بودهایم و امروز نیز با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله ورعاه) ، عهد میبندیم که در صف واحد ملت ایران، مدافع سرسخت استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی باشیم و در برابر هرگونه توطئه بدخواهان، ایستادگی کنیم.
از درگاه ایزد منان، دوام عزت و اقتدار رهبر معظم انقلاب، سلامتی ایشان و پیروزی و سربلندی ملت بزرگ ایران را مسئلت داریم.
"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ"
علما، ائمه جمعه و جماعات و مدرسین مدارس دینی اهل سنت استان بوشهر
نظر شما