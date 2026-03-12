حجت‌الاسلام مهدی مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: امسال در شرایطی به استقبال این روز می‌رویم که برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین آماده می‌شویم و در عین حال رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار در اقدامی آشکار به میهن اسلامی تعرض کرده است.

وی افزود: در پی این تجاوز، پیشوای مسلمانان جهان و قائد امت اسلامی به همراه خانواده شریفشان در حالی که روزه‌دار بودند مظلومانه به شهادت رسیدند و این اقدام بار دیگر چهره واقعی دشمنان اسلام را برای جهانیان آشکار ساخت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان ادامه داد: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و در ادامه حملات وحشیانه خود موجب شهادت جمعی از فرماندهان، مردم بی‌پناه و کودکان بی‌گناه شده و جنایتی دیگر علیه بشریت رقم زده است.

وی تصریح کرد: با این حال غیورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکنون پاسخ قاطعی به این اقدامات داده‌اند و مجازات سخت این مستکبران با قدرت ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام مهدویان با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس بیان کرد: امسال در حالی این روز را برگزار می‌کنیم که ملت قهرمان ایران اسلامی با هدایت و رهبری شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در برابر رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن ایستاده و جهان شاهد آزادگی و مقاومت ملت ایران است.

وی خطاب به مردم استان کردستان گفت: حضور ملت بصیر و همیشه در صحنه در راهپیمایی روز جهانی قدس بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار است و می‌تواند در معادلات جنگ و تحولات منطقه نقش‌آفرین باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان از عموم ملت ایران اسلامی، اقوام مختلف، شخصیت‌ها، گروه‌های سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه کارکنان انقلابی و بصیر انتظامی و خانواده‌های آنان دعوت کرد تا با حضور گسترده و دشمن‌شکن در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر با آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند.

وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی علاوه بر اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین و نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران، موجب تقویت جبهه اسلام و ناامیدی دشمنان و مستکبران خواهد شد.