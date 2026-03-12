دعوت حزب موتلفه اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی قدس از اقشار مختلف مردم ایران دعوت کرد تا در آخرین جمعهماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمایند؛ و بار دیگر با آرمانهای حضرت امام (ره) و رهبر شهیدمان تجدید بیعت نمایند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
*سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی*
روز قدس امسال نه فقط یک «فریاد برآمده از حنجره تاریخ»، که «میثاقنامه سرخ» در حساسترین پیچ تاریخی انقلاب اسلامی است.
امسال در حالی به استقبال خیزش جهانی مستضعفان میرویم که خاک پاک ایرانِ مقتدر، آمیخته به عطر شهادت سلالهی زهرا (س)، رهبر حکیم و فرزانهی انقلاب، حضرت آیتالله العظمی خامنهای «قدسالله نفسالزّکیه» است.
رهبری که دههها خواب را بر چشم اشغالگران قدس حرام کرد و امروز از ملکوت اعلی نظارهگر تحقق وعدهی «نماز در قدس» است.
ملت شریف و سلحشور ایران، امت بزرگ اسلامی.
قدس شریف، امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه رهایی است. اگر دیروز فریاد استغاثهی مظلومان غزه به گوش میرسید، امروز غرش موشکهای غیورمردان سپاه اسلام که لرزه بر اندام سست رژیم پوشالی و کودککش صهیونیستی انداخته است، نویدبخش فتحی قریب است.
تهاجم مذبوحانه اخیر جبههی استکبار به سرکردگی شیطان بزرگ، آمریکا و سگ هار منطقه به کیان مقدس جمهوری اسلامی، نه نشان از قدرت، که برآمده از «جنون احتضار» و دستوپا زدن در باتلاقی است که خود ساختهاند.
حزب مؤتلفهی اسلامی به مناسبت این روز تاریخی و سرنوشتساز، مواضع صریح خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:
۱. تجدید میثاق با ولایت:
ضمن عرض تسلیت و تبریک مجدد بابت عروج ملکوتی خورشید ولایت، با نایب برحق ایشان، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای «مدظله العالی» پیمانی ناگسستنی میبندیم و اعلام میداریم که تحت فرماندهی معظّمله، تا آخرین قطرهی خون در مسیر آرمان آزادی قدس شریف و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادهایم.
پرچمی که امام راحل (ره) برافراشت و خلف صالحش بر قله نشاند، امروز با صلابت بر دوش علمدار دیگری است.
۲. پاسخ سخت و سنگین به متجاوز:
برآورد خسارتهای سنگین مالی، جانی، نظامی و حیثیتی وارده به دشمن در نبرد اخیر، تنها چشمهای از اقتدار دفاعی ماست.
ما معتقدیم خون شهیدان مان، سوخت موتور متحرک نابودی کامل رژیم صهیونیستی است و هیچ تعرضی به خاک و امنیت ایران عزیز بدون پاسخ پشیمانکننده نخواهد ماند.
۳. حمایت از جبهه مقاومت:
نبرد جانانه در مرزهای فلسطین و لبنان نشان داد که گنبد آهنین، از تار عنکبوت سستتر است. ما تا پایان راه و برپایی جشن پیروزی در مسجدالاقصی، یار و یاور مجاهدان فیسبیلالله خواهیم بود و از آرمان مقدسشان حمایت خواهیم کرد.
۴. دعوت به حضور حماسی:
حزب موتلفه اسلامی از تمامی آحاد ملت بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت مینماید تا با حضوری پرشورتر از همیشه در راهپیمائی روز قدس، به جهانیان ثابت کنند که ترور و تهدید، تنها شعلههای خشم مقدس ما را برافروختهتر میکند و ایران پس از شهادت رهبر و مقتدای بزرگش، منسجمتر و قاطعتر از پیش، سینه استکبار را خواهد شکافت.
قدس، خرمشهر دیگری است که به دست قدرت الهی و به همتعالی و یاری بازوان خیبرشکن این امت، آزاد خواهد شد.
«نَصرٌ مِنَ اللهِ و فَتحٌ قریب»
حزب مؤتلفه اسلامی
رمضان المبارک ۱۴۴۷
اسفندماه ۱۴۰۴
نظر شما