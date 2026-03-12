به گزارش خبرنگار مهر، توئیت عربی حجتالاسلام محمد قمی در تقدیر و سپاس از مجاهدان شیعی و مسلمان معرکهی جهاد رمضان منتشر شد.
متن ترجمه فارسی این توئیت به این شرح است :برادران عزیزمان در حزبالله لبنان، حشدالشعبی، کتائب حزبالله و مجاهدان غیور یمن و تمام مجاهدان شجاع مسلمان در این معرکه؛ با جهادِ خود، جلوههای عزت ایمانی را در روزگار سختی متجلی ساختید.
تشکر برای صدق وفاداریتان به منطق امیرالمؤمنین(ع) که فرمود: "جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی خواصِ اولیای خود گشوده است." برکت باد بر دستان شما که اسلام را تنها نگذاشتید؛ پایدار بمانید که مایهی ذخیره و عزت امت هستید.
