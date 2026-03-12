۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

پاسخ لاریجانی به تهدیدات ترامپ برای هدف قراردادن سیستم برق‌رسانی ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر ترامپ به سیستم برق‌رسانی ایران حمله کند در نیم ساعت منطقه دچار خاموشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ترامپ در اظهارات اخیر خود بیان کرده است که «می‌توانم ظرف یک ساعت برق ایران را از بین ببرم، اما این کار را نکردم».

لاریجانی افزود: البته اگر او چنین اقدامی انجام دهد، ظرف نیم‌ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد. این تاریکی می‌تواند فرصتی مناسب برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فراهم آورد.

وی تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی ایران همواره به تهدیدات و اظهارات خارجی با دقت و هوشیاری پاسخ می‌دهد و بر امنیت و ثبات کشور تأکید دارد.

هادی رضایی

    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      استیصال ترامپ

