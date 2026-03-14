به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با تشریح گزارش رصد آخرین وضعیت استان که به مقامات عالیرتبه کشور ارائه شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، تجاوزات دشمن و حوادث ماههای گذشته، مدیران دستگاههای اجرایی برای هزینهکرد دقیق و بهینه اعتبارات نیازمند فرصت بیشتری هستند.
وی افزود: در همین راستا نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور تنظیم شده تا موضوع تمدید زمان هزینهکرد اعتبارات هزینهای و عمرانی استان با توجه به شرایط فوقالعاده کشور در مراجع ذیصلاح مطرح شود و مدیران بتوانند با دقت و تمرکز بیشتر منابع مالی را در مسیر خدمترسانی به مردم و جبران خسارات احتمالی به کار گیرند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر عنوان کرد: امسال استان و کشور شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشتهاند؛ از رخدادهای مختلف امنیتی و آشوبهای شهری گرفته تا وضعیت کنونی که در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، دستگاههای اجرایی در حالت آمادهباش قرار دارند و برای کاهش فشار بر زندگی مردم تلاش میکنند.
حبیبی همچنین با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی اخیر اظهار کرد: حضور پرشور مردم در میادین و مساجد پیام روشنی از حمایت ملت از نظام و نیروهای مسلح بود و این حضور مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی صادقانه و مؤثر به مردم افزایش میدهد.
وی با اشاره به تلاش مدیران استان در روزهای گذشته گفت: پس از تجاوزات دشمن، مدیران و دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف بهصورت شبانهروزی پای کار بودند و با روحیه جهادی برای تأمین نیازهای مردم، حفظ امنیت و ساماندهی امور تلاش کردند.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه با تأکید بر اولویتبندی اقدامات ستاد مدیریت بحران تصریح کرد: در شرایط فعلی مهمترین محور فعالیتها ارزیابی خسارات احتمالی، رسیدگی به منازل آسیبدیده، اسکان افراد خسارتدیده و درمان مجروحان است که این امور با هماهنگی دستگاههای مسئول در حال پیگیری است.
وی همچنین به متولیان حوزه برنامه و بودجه استان دستور داد با برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی، نیازهای اعتباری ناشی از خسارات و اقدامات خارج از روال عادی را احصا کنند تا در صورت تخصیص اعتبارات جدید، فرآیند جبران هزینهها با سرعت بیشتری انجام شود.
استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با ایستادگی مردم و تلاش نیروهای مسلح، بهزودی شاهد شکست دشمنان و تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران باشیم.
نظر شما