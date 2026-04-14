سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت تولید در واحدهای مرغداری استان اظهار کرد: خوشبختانه روند جوجهریزی در سالنهای پرورش مرغ استان کرمانشاه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد؛ به طوری که به طور میانگین، ماهانه حدود سه میلیون قطعه جوجهریزی در سطح استان انجام میشود.
وی با اشاره به آمار فروردینماه افزود: از ابتدای ماه جاری تاکنون بیش از دو میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان صورت گرفته است. این در حالی است که میانگین جوجهریزی در کل کشور تا این مقطع از فروردینماه حدود ۴۰ درصد گزارش شده، اما استان کرمانشاه با ثبت عملکردی درخشان، در ردیف سه استان برتر کشور در این حوزه قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت توزیع و قیمتها در بازار تصریح کرد: بازار مرغ در استان در آرامش کامل به سر میبرد. به عنوان نمونه، روز گذشته (۲۴ فروردینماه) بالغ بر ۲۳۱ تن مرغ در بازار استان عرضه شد که این رقم بسیار فراتر از نیاز روزانه شهروندان است.
کریمی با مقایسه میزان تولید و مصرف خاطرنشان کرد: نیاز روزانه استان به مرغ در شرایط معمول بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن و در اوج تقاضا حداکثر ۱۵۰ تن است؛ بنابراین با عرضه ۲۳۱ تنی، ما شاهد مازاد عرضه هستیم و هیچگونه مشکلی در تأمین مرغ مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند کنونی جوجهریزی و استمرار تأمین به موقع نهادههای دامی، ثبات تولید و فراوانی عرضه مرغ در بازار استان کرمانشاه همچنان حفظ شود.
نظر شما