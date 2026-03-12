تهاجم دشمن به زیر ساختهای بهداشتی قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم اقدامات خصمانه و حملات جنایتکارانه نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی قصرشیرین، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان هدف قرار گرفت و خساراتی به بخش‌های کلیدی خدمت‌رسانی به مردم وارد شد. این حملات که مستقیماً سلامت شهروندان را نشانه گرفته، برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت پذیرفته و اختلال جدی در روند درمانی و امدادی منطقه ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، در جریان این حملات بخش‌هایی از ساختمان ستاد شبکه مرکز بهداشت، پایگاه ضمیمه و همچنین مرکز فوریت‌های پزشکی قصرشیرین دچار آسیب جدی و تخریب شده است. علاوه بر این مراکز حیاتی، ترکش‌ها و موج انفجارهای ناشی از این جنایت منجر به تخریب انبار دارویی و سالن اجتماعات این شبکه نیز شده که این موضوع روند تامین اقلام ضروری بیماران و فعالیت‌های ستادی را با چالش مواجه ساخته است.