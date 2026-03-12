حشد شعبی عراق: خون شهدا هدر نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی عراق با صدور بیانیه‌ای به گسترش تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مواضع این سازمان و شهید و زخمی شدن شماری از نیروهایش واکنش نشان داد.

در بیانیه حشد شعبی آمده است: سازمان حشد الشعبی با قاطعیت کامل، حملات هوایی جنایتکارانه‌ای را که مقرهای رسمی این نهاد در چند استان عراق را هدف قرار داده است، به‌شدت محکوم می‌کند. این حملات که توسط هواپیماهای آمریکایی انجام شده، تجاوزی آشکار، نقضی خطرناک علیه حاکمیت عراق و تجاوزی آشکار به نهادهای رسمی امنیتی این کشور به شمار می‌آید. این حملات مقرهای حشد الشعبی در استان‌های دیالی، کرکوک، الانبار، نینوا، صلاح‌الدین، واسط و بابل را هدف قرار داده است؛ مقرهایی رسمی که در چارچوب منظومه امنیتی عراق فعالیت می‌کنند و با ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق هماهنگی کامل دارند.

این بیانیه می افزاید: تعداد کل این حملات هوایی به ۳۲ حمله رسیده است. از آغاز این ماه تاکنون در نتیجه این حملات ۲۷ رزمنده از نیروهای حشد الشعبی که در حال انجام وظیفه ملی خود برای دفاع از عراق و حفظ امنیت و ثبات آن بودند، به شهادت رسیده و ۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ از جمله ۹ شهید و ۱۰ مجروح در حملات هوایی که امروز رخ داد. تأکید می‌کنیم که این مقرها هیچ نقشی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در داخل یا خارج عراق نداشته‌اند و کسانی که به شهادت رسیده‌اند، مجاهدانی بی‌گناه بودند که وظایف رسمی خود را انجام می‌دادند؛ برخی از آنان نیز در مرزها مستقر بودند تا از حاکمیت و امنیت عراق حفاظت کنند.

حشد شعبی تأکید کرد: در برابر این تجاوزهای خطرناک، سازمان حشد الشعبی از همه نیروهای سیاسی می‌خواهد موضعی ملی و قاطع اتخاذ کرده و اقدامات روشنی برای متوقف کردن این حملات مکرر که نیروهای امنیتی قهرمان عراق را هدف قرار می‌دهد، انجام دهند؛ حملاتی که به‌طور مستقیم حاکمیت کشور و کرامت نیروهای امنیتی آن را خدشه‌دار می‌کند. خون شهدا هرگز هدر نخواهد رفت و این تجاوزها فرزندان حشد الشعبی را از ادامه انجام وظیفه ملی و قانونی خود در دفاع از عراق و ملت آن باز نخواهد داشت. نیروهای حشد، همان‌گونه که ملت عراق آنان را می‌شناسد، همچنان دژی استوار و سدی محکم در برابر تروریسم و هر کسی خواهند بود که بخواهد امنیت، ثبات و حاکمیت عراق را هدف قرار دهد.