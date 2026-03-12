وزارت کشور فرصت تازه برای داوطلبان رد صلاحیت شده را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری‌ها، اظهار کرد: امروز آخرین فرصت برای هیئت‌های اجرایی است تا نظرات خود را درباره داوطلبان ثبت‌نام کرده در انتخابات شوراها به هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها اعلام کنند.

وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده، داوطلبانی که در هیئت‌های نظارت استانی رد صلاحیت می‌شوند، این فرصت را خواهند داشت تا اعتراض خود را از طریق سامانه جامع انتخابات در هیئت مرکزی نظارت ثبت کنند. این هیئت به اعتراضات رسیدگی کرده و در صورت لزوم، نسبت به تجدید نظر اقدام خواهد کرد.

معاون وزیر کشور همچنین به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان میان‌دوره‌ای در حال اعلام است و داوطلبان معترض می‌توانند از طریق سامانه پیش‌بینی شده، اعتراض خود را ثبت نمایند. ثبت‌نام نهایی این عزیزان از تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

زینی‌وند در خصوص انتخابات شوراهای روستا نیز بیان کرد: اقدامات لازم برای ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا که از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، در حال انجام است و آمادگی کامل برای این منظور اعلام شده است.

وی با بیان اینکه علیرغم ناآرامی‌های اخیر، هیچ اخلالی در فرایند اجرایی انتخابات به وجود نیامده است، ابراز امیدواری کرد: انتخابات در موعد مقرر خود، یعنی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، برگزار خواهد شد.