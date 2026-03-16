حضور هیئتی از حماس در سفارت ایران در آنکارا برای ابراز همبستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هیئتی از جنبش حماس با حضور در سفارت ایران در آنکارا ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، انتخاب فرزند ایشان به‌عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ـ حماس ـ روز دوشنبه اعلام کرد که یک هیئت از رهبران این جنبش به ریاست باسم نعیم به سفارت ایران در آنکارا پایتخت ترکیه رفت.

این هیئت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و شماری از فرماندهان ایرانی را تسلیت گفت.

هیئت حماس ضمن تبریک انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، تاکید کرد که تجاوز بر ایران تعرض به همه امت است.

هیئت مذکور تاکید کرد که جنایت‌ها علیه ایران اراده ملت‌های آزاده را از بین نخواهد برد بلکه موجب پایبندی بیشتر به گزینه مقاومت و دفاع از حقوق خواهد شد.