۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

لوح ثبت ملی مدرسه «شجره طیبه» همزمان با روز خلیج فارس رونمایی می‌شود

بندرعباس-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، آیین رونمایی از لوح ثبت ملی مدرسه تاریخی «شجره طیبه» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با اشاره به اهمیت مکان رویداد مدرسه «شجره طیبه» اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه میناب، یادآور یکی از تلخ‌ترین وقایع دوران جنگ تحمیلی است؛ واقعه‌ای که در آن ۱۶۸ نفر از کودکان و هم‌وطنان بی‌گناه به شهادت رسیدند و این مکان به نمادی از مظلومیت، ایثار و پایداری مردم منطقه تبدیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه این مدرسه علاوه بر جایگاه تاریخی، از منظر هویتی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: ثبت ملی این اثر، در واقع ثبت بخشی از حافظه تاریخی و جمعی مردم استان هرمزگان و شهرستان میناب است؛ حافظه‌ای که روایتگر رنج‌ها، مقاومت‌ها و ایستادگی مردم این سرزمین در مقاطع حساس تاریخ معاصر کشور است.

او اظهار کرد: مکان‌ ـ رویداد تاریخی از جمله مهم‌ترین مصادیق میراث فرهنگی هستند که علاوه بر ارزش‌های کالبدی و معماری، حامل روایت‌های تاریخی و فرهنگی یک جامعه محسوب می‌شوند. از این رو ثبت و حفاظت از این‌گونه مکان‌ها می‌تواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم هویتی و تاریخی به نسل‌های آینده ایفا کند.

شهرزاد با تأکید بر اینکه ثبت ملی مدرسه شجره طیبه گامی مهم در راستای حفاظت و صیانت از این مکان تاریخی است، تصریح کرد: رونمایی از لوح ثبت ملی این اثر نه‌تنها اقدامی در راستای معرفی و پاسداشت این مکان رویداد است، بلکه یادآور مسئولیت همگانی در حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور نیز به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: معرفی و ثبت چنین مکان‌هایی می‌تواند در تقویت هویت تاریخی و فرهنگی جامعه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به وقایع مهم تاریخی و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی در استان هرمزگان نقش مؤثری ایفا کند.

