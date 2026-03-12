به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور با قدردانی از حضور مستمر مردم بصیر در صحنه و تلاش نیروهای مسلح در کشور در مقابله با دشمن، گفت: یکی از اولویتهای دولت، زندگی عادی و جاری مردم است که در این میان استانداران نقش اصلی را دارند.
مومنی با قدردانی از نیروهای نظامی اظهار کرد: رزمندگان عزیز و نیروهای مسلح در حال انجام مأموریتهای خود و مقابله با دشمن هستند و باید به آنها دستمریزاد گفت.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس گفت: اگر چهار ضلع را در نظر بگیریم، دولت در حوزه خدمات عمومی، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در حوزه تأمین امنیت محلات، نیروهای مسلح در مقابله با دشمن و مردم به عنوان مهمترین رکن در این عرصه نقشآفرینی میکنند.
وزیر کشور افزود: مردم نشان دادهاند که حضورشان در صحنه مهمترین نقش را ایفا میکند و مطمئن هستم که فردا مردم عزیزمان حماسه دیگری در روز قدس خلق خواهند کرد.
مومنی ادامه داد: دشمن چون در صحنههای نظامی و اهدافی که داشته به نتیجه نرسیده، بدون تردید یکی از رویکردهایش ایجاد بیثباتی در داخل کشور است.
وی افزود: حضور مردم در اماکن عمومی، در شبها و در مکانهای مختلف مانند روزهای گذشته میتواند تمام توطئههای دشمن را خنثی کند و این حماسه را در روز قدس نیز شاهد خواهیم بود.
وزیر کشور گفت: از همه مردم عزیز درخواست میکنم با توجه به اینکه دشمن به اهداف خود نرسیده، به دامن زدن بر شایعات متوسل میشود تا جنگ شناختی ایجاد کند تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین اخبار را از مراجع رسمی بویژه صداوسیما دنبال کنند.
مومنی با اشاره به آمادگی استانداران در این روزها تصریح کرد: تفویض اختیارات لازم از سوی دولت به همه استانداران انجام شده و از قبل نیز برنامهریزیهای لازم صورت گرفته بود و ابلاغیههای مورد نیاز صادر شده است.
وی ادامه داد: دیروز و امروز مجدداً به همه استانداران سراسر کشور اعلام و ابلاغ شد که در خصوص نیازهای اساسی مردم و خدماتی که مردم به آن نیاز دارند، به ویژه در حوزههای بهداشتی، درمانی، انرژی و ارزاق عمومی، توجه لازم را داشته باشند.
مومنی گفت: استانداران باید ضمن نظارت و حضور در صحنه، با توجه به نزدیک بودن تعطیلات نوروز، آمادگی لازم را برای سفرهای نوروزی نیز داشته باشند.
وزیر کشور اظهار کرد: به استحضار مردم عزیز میرسانم که همه استانداران با روحیه بسیار خوب پای کار هستند و در تماسهایی که با آنان دارم، همگی تأکید میکنند که تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار خواهند گرفت.
مومنی افزود: در تماس شب گذشته با یکی از استانداران، وی اعلام کرد که تمام ظرفیتهای عمومی استان بسیج شده و چنانچه استانهای دیگر نیز نیاز به کمک داشته باشند، آماده همکاری هستند.
وی با بیان اینکه استانهای شمالی کشور نیز تا این لحظه بیشترین بار مسافر را داشتهاند، تأکید کرد: همه اعضای دولت، استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران پای کار مردم هستند و تلاش میکنند خدمات لازم بدون وقفه ارائه شود.
