  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

تأکید «کرملین» بر حل دیپلماتیک و سیاسی مسائل مربوط به ایران

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد که راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد و این امر ثبات را به منطقه بازمی‌گرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در نشست خبری در مسکو با اشاره به تحولات منطقه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد؛ این امر ثبات را به منطقه بازمی‌گرداند.

دیمیتری پسکوف در ادامه سخنانش افزود: روسیه، ایران و گروهی از کشورهای منطقه همچنان به پروژه کریدور شمال-جنوب علاقه‌مند هستند. مسکو امیدوار است پروژه کریدور "شمال-جنوب" اجرایی شود؛ بخش زیادی از این پروژه تاکنون انجام شده است.

وی به تحولات جنگ اوکراین هم پرداخت و گفت: ایده تلاش برای اعمال فشار بر روسیه پوچ و بی‌معنی است. روسیه به عملیات ویژه نظامی ادامه می‌دهد و در عین حال، همچنان آماده یافتن راه‌هایی برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در اوکراین است.

کد خبر 6772920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها