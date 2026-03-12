تأکید «کرملین» بر حل دیپلماتیک و سیاسی مسائل مربوط به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در نشست خبری در مسکو با اشاره به تحولات منطقه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد؛ این امر ثبات را به منطقه بازمی‌گرداند.

دیمیتری پسکوف در ادامه سخنانش افزود: روسیه، ایران و گروهی از کشورهای منطقه همچنان به پروژه کریدور شمال-جنوب علاقه‌مند هستند. مسکو امیدوار است پروژه کریدور "شمال-جنوب" اجرایی شود؛ بخش زیادی از این پروژه تاکنون انجام شده است.

وی به تحولات جنگ اوکراین هم پرداخت و گفت: ایده تلاش برای اعمال فشار بر روسیه پوچ و بی‌معنی است. روسیه به عملیات ویژه نظامی ادامه می‌دهد و در عین حال، همچنان آماده یافتن راه‌هایی برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در اوکراین است.