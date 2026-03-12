۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

شهرک‌ها و پایگاه‌های صهیونیستی زیر آتش حزب الله

مقاومت اسلامی لبنان امروز پنج‌شنبه هم مواضع و پایگاه‌های رزیم صهیونیستی را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان امروز پنج شنبه با انجام عملیات‌های متنوع پایگاه‌ها و مواضع رژیم صهیونیستی را در هم کوبید.

در بیانیه‌های حزب الله در خصوص این عملیات آمده است: در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه اسرائیل که ده‌ها شهر و روستای لبنان و نیز ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ سامانه‌های دفاع هوایی پیرامون شهر اشغالی قیساریه را با رگباری از موشک‌های پیشرفته هدف قرار دادند.

مجاهدان حزب الله ساعت ۱۴:۳۰ ظهر هم سامانه پدافند هوایی را در شهرک صهیونیستی معالوت ترشیحا را هدف حملات گسترده موشکی قرار دادند. این شهرک ساعت ۱۵:۳۰ هم برای دومین بار هدف حمله گسترده موشکی قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت در چارچوب هشدار تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در شمال فلسطنی اشغالی، ساعت ۱۲:۱۰ ظهر شهرک ادمیت را با اسکادرانی از پهپادهای انفجاری هدف قرار دادند.

شهرک های صهیونیستی زرعیت و شلومی هم ساعت های ۱۲:۲۰ و ۱۳:۳۰ ظهر هدف حملات موشکی مجاهدان حزب الله قرار گرفت.

حزب الله شهرک إیون مناحیم ساعت ۱۴:۵۰ ظهر هدف دسته ای از پهپادهای انفجاری قرار گرفت

ساعت ۱۵:۲۰ عصر مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه تاره تاسیس بلاط هدف حمله شدید موشکی رزمندگان مقاومت قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت لبنان ساعت ۰۹:۲۰ مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در منطقه تلّة الحمامص در جنوب شهر خیام هدف حمله سنگین موشکی قرار دادند.

