روز جهانی قدس صحنه نمایش آزادگی و دین پروری ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری شهرستان تبریز پنجشنبه با صدور بیانیه ‌ای مردم غیور تبریز را به شركت گسترده در راهیپمایی روز جهانی قدس دعوت و تصریح کرد: روز قدس نماد وحدت ملی و اسلامی مسلمانان علیه استکبار وصهیونیسم جهانی و روز حمایت از مظلومان ستمدیده است و مردم ولایتمدار تبریز همچون گذشته انسجام كم نظیر خود را در روز جهانی قدس به نمایش خواهند گذاشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: مردم قهرمان، آگاه و فهیم تبریز بار دیگر با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری روح ایستادگی خود را در قبال حمایت معنوی از مقاومت و پایداری ملت فلسطین به نمایش گذاشته و به مقاومت نیروی تازه و مضاعف خواهند بخشید.

در بخش پایانی بیانیه فرمانداری تبریز می خوانیم: به یقین مردم همیشه در صحنه، غیرتمند و روزه دار تبریز همگام با مردم قهرمان ایران در روز جهانی قدس برگ زرین دیگری از افتخارات بزرگ خود در تاریخ آزادگی وحسن نوع دوستی و دین پروری در ایران اسلامی را رقم خواهند زد.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت فرارسیدن روز قدس

اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز پنجشنبه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در به خاک و خون کشاندن مردم مظلوم و بی دفاع قلسطین خاطر نشان شده است: روز قدس، یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) و روزی است که فریاد دادخواهی ملت های آزاده و طرفدار صلح و امنیت، در حمایت از قدس شریف و ستمدیدگان از ظلم و جور رژیم منحوس صهیونسیتی و حامیان مستکبرش، فضای جهان را پر خواهد کرد و اینک که دشمنان اسلام به نام دین به جنگ دین آمده اند و با حمایت های خود از تکفیری ها و سلفی ها و داعش به فکر ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مسلمانان جهان هستند لازم است تا همه مسلمانان آزاده جهان بار دیگر همگام و همصدا فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار سر داده و آزادی قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین را سر دهند.

در بخش پایانی این بیانیه نیز می خوانیم: اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از عموم مسلمانان و آزادگان به ویژه مردم شریف استان آذربایجان شرقی، خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، روحانیت معظم، هیئات حسینی، انجمن های اسلامی و دیگر تشکل های مرتبط دعوت می‌کند با حضور آگاهانه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، به تبعیت از فرامین حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیزاری و نفرت خود را از صهیونیسم، استکبار جهانی و هم‌پیمانان آن‌ها، اعلام و عهد خود را با آرمان آزادسازی بلاد اسلامی به ویژه سرزمین قدس و حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین، تجدید کرده و برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات خود رقم زنند.