به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان دیگری از قهرمانان حزبالله قدرتمند لبنان امروز به همراه همسر مؤمنه، صابره و صادقهاش به شرف اعلا شهادت رسید. فرمانده عزیز و شهید حسن علی عطوی که در جریان انفجار پیجرها، هر دو چشم و انگشتان دست خود را تقدیم خداوند منان قادر کرده بود و مدتها در بیمارستانهای تهران و اصفهان مورد درمان و معالجه قرار گرفته بود، و علیرغم تمام تلاش پزشکان، درمانها برای بازگشت بینایی او بینتیجه بود، با همان شرایط به جنوب لبنان بازگشت و با همان شرایط جسمی، با زبان و بیان در مسیر بصیرتافزایی آحاد مردم گام برمیداشت.
شهید حسن عطوی امروز هنگامی که توسط همسرش در مسیر رفتن به مدرسه برای بازگرداندن فرزندان خردسالش بود، مورد اصابت موشک پهپادهای دشمن واقع شد و به همراه همسرش به جوار حضرت سیدالشهدا (علیهالسلام) شتافت. این شهید که مسلط به زبان فارسی بود، در مدت معالجه در تهران، با حضور در دبیرخانه حمایت از فلسطین مجلس و جلسات بصیرتی مدنظر دبیرخانه، برای روشنگری و تحلیل شرایط منطقه و جهان، حضور مییافت و بیانات بسیار راهگشا و مؤثری ارائه مینمود.
راهش جاوید، نامش ماندگار و خلود ابدی او در بهشت برین در کنار همسر فداکارش، سرکار خانم شهیده زینب رسلان، گوارای وجودشان باد.
نظر شما