  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

شهادت مجروح عملیات «پیجرها» و همسرش در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی+فیلم

یکی از مجروحان عملیات تروریستی پیجرها و همسرش، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک «زبدین» در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه خودرو «حسن عطوی» یکی از مجروحان عملیات تروریستی پیجرها و «زینب رسلان» همسر او را در شهرک «زبدین» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد و آنها را به شهادت رساند.

منابع لبنانی پیشتر اعلام کرده بودند که یک خودرو در جاده زبدین در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان هم تأیید کرد که در جریان حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده زبدین در نبطیه لبنان دو نفر شهید و یک نفر از شهروندان لبنانی زخمی شده اند.

این خبر در حالی است که ارتش اشغالگر امروز مناطقی را در شرق لبنان هدف حملات هوایی قرار داد و مدعی شد که هدف حملات، مقرهای یگان رضوان حزب الله بوده است.

ارتش رژیم صهیونیسیت مدعی شد که در حمله پهپادی به منطقه النبطیه در جنوب لبنان یکی از فرماندهان ارشد یگان دفاع هوایی حزب الله را به شهادت رسانده است.

