به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

📖سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ

امسال ملت بزرگ ایران اسلامی در شرایطی آماده به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس می‌شوند که نظام سلطه‌ جوی قرون‌وسطایی و مدعی هژمونی پس از فشار حداکثری اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و نقض معاهدات بین‌المللی تمامی ابزارهای خود را با حمله ددمنشانه به میهن اسلامی بکار گرفتند، اما در تقابل با ایران و در برابر ایمان و اراده ملت و رشادت سربازان جان برکفش، سیلی محکمی خورده‌اند.

در این برهه حساس و در مواجهه با دشمن آمریکایی، صهیونیستی، وحدت و همدلی و انسجام اسلامی در محکومیت جنایات بی‌سابقه رژیم جعلی اسراییل از هر زمانی واجب‌تر است.

دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت در آستانه این‌ روزبزرگ به نشانه ادامه تداوم مسیر روشن آزادی‌خواهی و استقلال، برگرفته از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، شهید راه دفاع از آرمان قدس، از همه مسلمانان به‌ویژه علما و روحانیون اهل‌سنت دعوت می‌نماید تا با حضور دشمن‌شکن و باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن پاسداشت خون رهبر شهید انقلاب، یاران شهیدش و سایر شهدای دفاع از آرمان‌های اسلامی، در نخستین لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، بار دیگر باعث یأس و نا امیدی بیش از پیش دشمنان اسلام شوند.