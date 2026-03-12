معاون استاندار هرمزگان: شبکه تلفن همراه جاسک پس از رفع خرابی وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با اشاره به قطعی شبکه همراه اول در شهرستان جاسک اظهار داشت: در جریان تجاوز هوایی اخیر از سوی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، بخشی از زیرساخت‌های مخابراتی شهرستان جاسک دچار آسیب شد که منجر به اختلال در شبکه همراه اول گردید.

وی با بیان اینکه دشمنان با این اقدامات به دنبال ایجاد اختلال در ارتباطات و آسایش مردم منطقه بودند، افزود: خوشبختانه با حضور سریع تیم‌های فنی و تخصصی حوزه مخابرات و ارتباطات استان و با وجود شرایط سخت ناشی از حمله هوایی، عملیات بازسازی و رفع خرابی در کمترین زمان ممکن انجام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر عادی‌سازی وضعیت ارتباطی در جاسک تصریح کرد: در حال حاضر شبکه همراه اول در این شهرستان برقرار و پایدار است و مردم شریف منطقه می‌توانند از خدمات ارتباطی استفاده کنند.

نفیسی در ادامه با قدردانی از تلاش بی‌وقفه کارشناسان فنی برای ترمیم سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: پایداری امنیت و آرامش مردم خط قرمز نظام و مسئولان است و هرگونه تعرض به تأسیسات و زیرساخت‌های کشور با مدیریت جهادی و هوشمندانه جبران خواهد شد.

وی در پایان اطمینان خاطر داد: صبر و مقاومت مردم غیور جاسک در برابر این حملات، بار دیگر روحیه انقلابی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان ثابت کرد و مسئولان نیز تا رفع کامل همه تبعات این حادثه در کنار مردم خواهند بود.