به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: در تداوم حملات دشمن جنایتکار آمریکایی به نقاط مختلف هرمزگان این بار تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع شهرستان جاسک بر اثر اصابت سه موشک هدف قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند، افزود: بررسی‌های اولیه برای ارزیابی میزان خسارات و آثار این حمله در حال انجام است و تلاش‌ها برای پایدار سازی وضعیت آب شرب منطقه آغاز شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست و گفت: بر اثر حمله به این تاسیسات آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.

وی ضمن محکوم کردن این اقدام دشمن، خاطرنشان کرد: مردم یقین بدانند همه مسئولان پای کار هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت آب شرب مردم به پایداری کامل برسد.