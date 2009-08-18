بندر شهید رجایی در فهرست بنادر نسل سوم قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد حکیمی در سمینار آموزشی حمل و نقل کانتینری و لجستیک با اشاره به تغییراتی که به واسطه ورود کانتینر به صنعت حمل و نقل دریایی در بنادر ایجاد شده، گفت: اگر به همان روش قدیمی کالاها را جابجا می کردیم نیاز به تعداد فراوانی کشتی و اسکله بود که خود هزینه بسیاری را به این صنعت وارد می کرد.

حکیمی خاطرنشان کرد: حمل و نقل جهانی به سمت استفاده بیشتراز کانیتنر درحمل کالاست زیرا مزایای استفاده از این نوع بسته بندی در حمل کالا نسبت به موارد دیگر اطمینان بیشتری دارد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از کانتینر در حمل و جابجایی کالاها در دنیای امروز گفت: استفاده از کانتینر در حمل کالا رونق بسیاری به صنعت حمل و نقل دریایی داده است زیرا با سرعت و ایمنی بیشتر، تعداد کالا ی بیشتری را می تواند جابجا کرد.

وی جابجایی را تنها خدمات مورد نیاز در حمل کانتینر در گذشته عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش کوچکی از چرخه خدمات رسانی به کانتینر را تشکیل می دهد.

حکیمی با اشاره به حرکت بنادر کشور خصوصا بندر شهید رجایی به سمت بنادر نسل سوم خاطرنشان کرد: در بنادر نسل سوم با ایجاد ارزش افزوده بر روی کالا، درآمد بسیاری نصیب کشورها می شود و در کنار آن اشتغال نیز ایجاد می شود.

سمینار آموزشی حمل و نقل کانتینری و لجستیک به مدت دو روز در بندر شهید رجایی برگزار می شود و مدیران و کارشناسان بندری و دریایی بخش دولتی و خصوصی حضور داشته و مهمترین مباحث مربوط به لجستیک را زیر نظر علیرضا چشم جهان مدرس این دوره فرا می گیرند.