به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، شب قدر، شب نزول قرآن و شب آمرزش گناهان، مراسم معنوی این شب با حضور گسترده مردم مؤمن و روزه‌دار در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای سراسر استان گلستان برگزار شد.

در این شب پرفیض که با قرائت دعای جوشن کبیر، مراسم قرآن بر سر گرفتن و عزاداری همراه بود، مردم گلستان در فضایی آکنده از معنویت، دست به دعا برداشتند و طلب مغفرت و بخشش از درگاه الهی کردند. نوای «الغوث، الغوث» در شب بیست و سوم ماه رمضان، در آسمان شهرها و روستاهای استان گلستان طنین‌انداز شد و دلدادگان حق، در این شب سرنوشت‌ساز، سرنوشت خود را از خداوند طلب کردند.

مراسم شب قدر در گرگان، مرکز استان گلستان، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مصلی نماز جمعه و مساجد جامع شهر برگزار شد. همچنین در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان از جمله گنبد کاووس، بندر ترکمن، علی‌آباد کتول، فاضل آباد، مینودشت، آزادشهر، رامیان، مراوه‌تپه، کلاله و دلند، مراسم مشابهی با شکوه خاصی برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان به فضیلت شب قدر، اهمیت دعا و نیایش در این شب و درس‌های زندگی از قرآن کریم پرداختند و بر لزوم بهره‌مندی معنوی از این شب تاکید کردند. حضور پرشور جوانان و نوجوانان در کنار سالمندان، نشان از اهمیت این شب در فرهنگ دینی مردم منطقه داشت.

شب قدر، شبی است که بنا بر اعتقادات اسلامی، مقدرات یک سال انسان‌ها رقم می‌خورد و بندگان با توبه، دعا و عبادت، فرصتی برای نزدیکی به خداوند و کسب رضایتش می‌یابند. مردم استان گلستان نیز همچون دیگر شیعیان جهان، با حضور در این مراسم، از فیض این شب عظیم بهره‌مند شدند.