به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه پنج شنبه در اجتماع مردم عزادار یاسوج در دوازدهمین شب از شهادت قائد امت با تسلیت شب‌های قدر گفت: رهبر شهیدمان گرچه میان ما نیست اما مانند سایر شهدا حاضر و ناظر بر ما است و برای همیشه در تاریخ خواهد ماند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بدون شک، شهید آیت‌الله خامنه‌ای بیدارتر، گویاتر و نافذتر نسبت به حیات مادی خواهد بود.

وی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها برای دفاع از انقلاب اسلامی گفت: درود بر مردمی که خیابان را رها نکردند و آمدند تا فتنه گران نتوانند سوء استفاده کنند و به برکت حضور شما فتنه‌گران هرگز نخواهند توانست عرض اندام کنند.

آیت‌الله ملک‌حسینی با اشاره به حماسه‌ای که مردم کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج در خیابان‌ها خلق کردند، بیان کرد: این ایام شهر یاسوج چنان درخشید و تصاویر حضور شما در فضای مجازی مخابره شد که حتی بیگانگان انگشت به دهان ماندند.

وی ادامه داد: من در کنار اعضای خبرگان رهبری به حضور شما مردم استان افتخار کردم که برگرفته از تاریخ، شرف و حب به وطن است.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وضعیت رزمندگان در میدان نبرد گفت: در جنگ، رزمندگان ایرانی در برابر تمامی دنیای غرب و عرب و جبهه کفر ایستاده‌اند که درود خداوند بر آنها باد.

وی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس گفت: خیابان‌ها فردا در انتظار شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ملت ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد و بیداری دیگری است.

آیت‌الله ملک‌حسینی افزود: فردا جهان خواهد شنید که پیروزی از آن امت اسلام و قدس است چرا که شرف متعلق به شیعه و ایرانی است.

وی خطاب به مردم استان گفت: فردا به دعوت قلبتان و به دعوت قائد شهید امت اسلام در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به خیابان بیاید و به دنیای نشان می‌دهید هرگز در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرو نخواهیم آورد.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: به یاری خداوند قدس را پس می گیریم زیرا یک مسجد و خاک نیست بلکه یک حقیقت متعلق به دین است.