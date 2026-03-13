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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۰

عزاداری مردم ‌ماکو در شام غریبان حضرت علی (ع) و سوگ رهبر شهید

عزاداری مردم ‌ماکو در شام غریبان حضرت علی (ع) و سوگ رهبر شهید

ارومیه- مردم ولایی وعلوی ماکو در شام غریبان حضرت علی (ع) و سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب عزاداری کردند.

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کد مطلب 6773132

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