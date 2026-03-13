https://mehrnews.com/x3bzYc ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۰ کد مطلب 6773132 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۰ عزاداری مردم ماکو در شام غریبان حضرت علی (ع) و سوگ رهبر شهید ارومیه- مردم ولایی وعلوی ماکو در شام غریبان حضرت علی (ع) و سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب عزاداری کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6773132 کپی شد مطالب مرتبط مراسم عزاداری شب بیستوسوم رمضان در حسینیه شهدای کرمانشاه شب قدر در گلستان؛ زمزمههای راز و نیاز در شب نزول قرآن تجمع مردم کامیاران در ویژهبرنامه «امت شهیدپرور» خروش یاسوجی ها در بیعت با پیشوای مسلمانان جهان برچسبها شب قدر فرمانداری ماکو شهادت امام علی(ع)
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