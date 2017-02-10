خوزستان یکپارچه صدای آزادی شد/عشایر مثل همیشه حضور پرشوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همانگونه که پیش بینی می شد مردم شهرهای مختلف خوزستان با حضور پر شور در مسیرهای راهپیمایی، علاقه و عشق خود را به آرمان های انقلاب اسلامی نشان دادند و ثابت کردند در هر شرایطی پای انقلابی که در سال ۵۷ با رهبری حکیمانه خمینی کبیر به ثمر نشست ایستاده اند.

*حضور زن و مرد، پیر و جوان و خردسال، دانشجو و دانش آموز و کارمند و بازاری، روحانیون و عشایر و بسیجیان و حتی اصولگرا و اصلاح طلب؛ نشان می دهد برای سربلندی این انقلاب همه اقشار در کنار هم هستند.

* با وجود اینکه مراسم راهپیمایی از ساعت ۱۰ آغاز شد ولی مردم خوزستان با شور و هیجان خاصی ساعت ها قبل از شروع مراسم با حضور خود، اشتیاق خود را برای شرکت در مراسم ۲۲ بهمن امسال نشان دادند.

* مردم اهواز راهپیمایی خود را میدان مولوی به سمت مصلای مهدیه اهواز در خیابان امام خمینی(ره) آغاز کردند و با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل، علیه استکبار جهانی خروشیدند و لبیکی جانانه به آرمانهای معمار کبیر انقلاب و ندای حق طلبی رهبر معظم انقلاب اسلامی دادند.

* شعار علیه مواضع خصمانه رئیس جمهور جدید آمریکا هم بخشی از برنامه امروز مردم بود و آنها نشان دادند با تکیه بر اسلام ناب محمدی و آموزه هایی که انقلاب برای این کشور به همراه داشته از هیچ تهدید و ارعابی ترسی به دل راه نمی دهند و این تهدیدها هم اتفاق جدیدی نیست چرا که سالهاست مردم با چنین ادبیات گستاخانه ای مواجه هستند ولی در نهایت سربلندی متعلق به این کشور بوده است.

* از سوی دیگر عشایر عرب و بختیاری با پوشیدن لباس محلی و سردادن شعارهایی به زبان مادری خود، ثابت کردند همیشه بزرگترین حامی انقلاب و کشور هستند و تا پای جای برای آرمانی اسلامی خود ایستاده اند. حضور مسئولان استان خوزستان در بین جمعیت مردم نیز از صحنه های جالب توجه این راهپیمایی به شمار می رود.

* همچنین روحانیون اهواز نیز در کنار مردم در حال سردادن شعار علیه دشمنان نظام هستند. جوانان نیز مثل همیشه حضوری باشکوه در این راهپیمایی دارند و با حرارات خاصی در حال سردادن شعارهایی در حمایت از کشور و علیه دشمنان این نظام و این کشور هستند.

* حضور جوانان و نوجوانان اهوازی بر شور و شعف راهپیمایی روز ۲۲ بهمن این کلانشهر افزوده بود به طوریکه بیشتر جمعیت شرکت کننده را کسانی تشکیل می دادند که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی هنوز به دنیا نیامده بودند.

* عبور راهپیمایان اهوازی از روی پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علم‌الهدی (پل چهارم) که بر روی رودخانه کارون است جلوه ای ویژه به روز ۲۲ بهمن امسال داد.

* قرار است پس از پایان مراسم راهپیمایی مردم اهواز، سردار سرلشگر رحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا برای مردم سخنرانی کند.