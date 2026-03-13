مسیرهای راهپیمایی در شهرهای زتجان

به گزارش خبرنگار مهر، راپیمایی روز قدس در زنجان از میدان قائم آغاز شد و راهپیمایان مسیر منتهی به سمت مصلای نماز جمعه این شهر را با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طی می‌کنند.

مسیرهای راهپیمایی در شهرهای استان زنجان

ابهر: از چهار راه امام حسین (ع) به سمت مسجد جامع ابهر، ۱۱ صبح، هیدج از مقابل شهرداری به سمت مسجد صاحب الزمان، ۱۱ صبح، صایین‌قلعه از مقابل مسجد صاحب الزمان (عج) به مقصد مزار شهدای گمنام، ۱۱ صبح، شهرستان ایجرود: شهر زرین‌آباد: از میدان امام حسین (ع) تا مصلی نماز جمعه، ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

در شهر حلب از مقابل بخشداری تا مسجد جامع، ۱۰ صبح، قیدار: میدان شهدا تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، سجاس: از میدان امام حسین (ع) تا امامزاده سید ابراهیم (ع) ساعت ۱۱ صبح، کرسف: از میدان شهرداری تا مزار شهدای گمنام ساعت: ۳۰: ۱۰ صبح، دوتپه: مسجد موسی ابن جعفر (ع) تا مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح، نوربهار: از مقابل شرکت تعاونی تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ صبح، سهرورد: مسجد امام حسین (ع) تا میدان شهدا ساعت ۱۰:۳۰، زرین‌رود: سه راهی همدان تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، گرماب: از پارک معلم تا مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح، خرم‌دره: از میدان حضرت امام حسین (ع) به سمت چهار راه قائم _ مصلی نماز جمعه زمان حرکت ۱۱ صبح، آببر طارم: از میدان امام علی (ع) به طرف مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰:۳۰، چورزق: از تقاطع معلم، به طرف مسجد امام حسین (ع) ساعت ۱۰:۳۰، گیلوان: از مقابل بازار به طرف جنب بخشداری ساعت ۱۰:۳۰، ماهنشان: از مقابل مسجد ولی عصر به طرف مصلی حضرت امام خمینی ساعت ۱۰، دندی: از بلوار شهید سلیمانی شهرک کالسیمن دندی تا مسجد جامع ۱۰ صبح، سلطانیه: از مقابل مسجد فاطمه الزهراء به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۱ و گوزلدره: از مقابل مسجد جامع تا میدان شهر ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.