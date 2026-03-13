شهادت دو استاد دانشگاه لبنان در ضاحیه بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی رسمی لبنان، «دانشکده علوم در منطقه الحدث (در ضاحیه جنوبی بیروت) هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت.»

این خبرگزاری تأیید کرد که حمله رژیم اسرائیل «به کشته شدن حسین بزی، رئیس دانشکده علوم، و پروفسور مرتضی سرور منجر شد.»

این اولین بار است که از زمان گسترش حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در ۲ مارس، به دنبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه، یک ساختمان دولتی لبنان هدف قرار می‌گیرد.

به گفته مقامات لبنانی، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تا عصر پنجشنبه به شهادت ۶۸۷ نفر، از جمله ۹۸ کودک و ۱۸ امدادگر و زخمی شدن ۱۷۷۴ نفر منجر شده است.