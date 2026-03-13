مراسم احیای شب بیست و سوم رمضان در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه سومین شب از لیالی با فضیلت قدر و شب بیست و سوم ماه رمضان همراه با آئین ویژه احیا، با حضور مردم متدین و خداجوی شهرستان گناوه در مساجد، حسینیه‌ها، اماکن متبرکه در سطح شهرها و روستاهای شهرستان برگزار شد.

مؤمنان شرکت کننده در این مراسم‌ها با دعا و استغاثه و بر سر گذاشتن قرآن مجید، از درگاه خداوند متعال و بخشنده، آمرزش گناهان، درمان بیماران و برطرف شدن همه مشکلات را خواستار شدند.

مردم مومن و ولایتمدار ضمن حضور در آئین های ویژه این ایام با وحدت و یکپارچگی در کنار هم برای پیروزی رزمندگان جان برکف اسلام درنبرد با دشمنان صهیونیستی آمریکایی به درگاه خداوند دست به دعا برداشتند و نابودی استکبار را از خداوند طلب کردند.

همزمان با سومین شب از لیالی قدر آئین‌ ویژه این شب در مصلی جمعه گناوه همراه با برنامه های این شب برگزار شد.

قرائت آیاتی از کلام الله مجید، دعای پرفیض جوشن کبیر، سخنرانی، مراسم قرآن به سر و احیا این شب از مهمترین بخش‌های مختلف این آئین های معنوی بود.

شب قدر شب یکی از شب‌های مهم و تعیین کننده در سرنوشت هر انسانی و بهترین فرصت برای طلب مغفرت و آمرزش گناهان است و در قرآن کریم و روایات ائمه (ع) مورد تاکید بسیار قرار گرفته و خداوند سوره‌ای نیز به نام سوره قدر نازل فرموده است.