۱۹۷۵۵ واحد مسکونی و ۴۵۱۱ واحد تجاری در حملات دشمن آسیب دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر در تازهترین گزارش از ارزیابی خسارات وارده به مراکز غیرنظامی در حملات تروریستی دشمن با اشاره به ابعاد گسترده آسیبها در بخشهای مسکونی، آموزشی، درمانی و امدادی که موجب تخریب زیرساختها شده است، گفت: تاکنون ۲۴ هزار و ۵۳۱ واحد غیرنظامی در بخشهای مختلف دچار آسیب شده که ۱۹ هزار و ۷۷۵ واحد آن مسکونی است.
وی گفت: ۴ هزار و ۵۱۱ واحد تجاری نیز آسیب دیدهاند که میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی قابل توجهی برای ساکنان این مناطق به همراه داشته باشد.
کولیوند افزود: بر اساس گزارشهای دریافت شده، ۶۹ مدرسه وابسته به آموزش و پرورش دچار آسیب شدهاند و در پی این حوادث ۱۵۴ نفر شهید و ۱۹۵ نفر از معلمان و دانشآموزان مجروح شدهاند؛ آماری که نشاندهنده عمق تأثیر این حادثه بر جامعه آموزشی کشور است.
وی عنوان کرد: ۱۶ مرکز هلالاحمر دچار آسیب شدهاند و ۲۱ دستگاه خودروی عملیاتی امداد و نجات به همراه ۱۹ دستگاه آمبولانس هلالاحمر و اورژانس نیز خسارت دیدهاند.
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