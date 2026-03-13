نجباء عراق: شاهد بزرگترین شکست راهبردی آمریکا در تاریخ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دبیرکل نجباء امروز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: واشنگتن تعادلش را از دست داده است.
شیخ ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء در پیامی بهمناسبت روز جهانی قدس اعلام کرد: امروز شاهد بزرگ ترین شکست راهبردی آمریکا در تاریخ هستیم؛ زیرا در نتیجه ضربات محور مقاومت، واشنگتن مجبور شده است که اهداف اعلامی خود را از براندازی نظام اسلامی و نابودی توانمندی های آن، به عبور یک نفتکش از تنگه هرمز تقلیل دهد! ضربات ایران و مقاومت، پایگاه ها و رادارها و سامانه های پدافندی دشمن در غرب آسیا را منهدم کرده است.
رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء ادامه داد: با پایمردی رزمندگان اسلام، رژیم سلطه جوی ایالات متحده تعادلش را از دست داده و بالغ بر ۵۰ هزار آمریکایی را از منطقه خارج و اماکن حیاتی را تخلیه کرده است. کسانی که تماشاچی ریخته شدن خون فرزندان عراق هستند و در عوض برای تانکرهای نفت عزاداری می کنند، «به تحقیر معتاد شده اند» و آبرویی نزد ملت عراق ندارند. از مردم آزاده عراق می خواهم که در راهپیمایی روز قدس و سایر تجمعات پشتیبانی از خط مقاومت، بهطور گسترده شرکت کنند تا زلزله حضورشان، تاج و تخت ستمگران را درهم بشکند.
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