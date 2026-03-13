انتقاد نشریه آمریکایی از مداخله جویی واشنگتن در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «نیو ریپابلیک» در مقاله تحلیلی به تندی از سیاستهای مداخله جویانه واشنگتن در خاورمیانه انتقاد کرد.
این رسانه آورده است: کشورهای خلیج فارس از ترامپ به دلیل قربانی کردن امنیت و حیات اقتصادی خود در چنین جنگی خشمگین هستند.
در مقاله تحلیلی نشریه آمریکایی نیو ریپابلیک که به قلم «آنل شلاین» تحلیلگر سابق وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده، آمده است: من در ژوئیه ۲۰۲۴ در مورد ترسم نوشتم؛ اینکه اسرائیل با پشتگرمی حمایت های بیقید و شرط آمریکا ممکن است جنگی تمامعیار علیه حزبالله در لبنان به راه بیندازد که پای ایالات متحده را هم به میان بکشد. واضح است که من در درک ابعاد جاهطلبیهای وحشیانه نتانیاهو و ترامپ شکست خورده ام.
این تحلیلگر نوشت: در یک مورد حق با من بود: اسرائیل در اول اکتبر ۲۰۲۴، فقط چهار روز پس از ترور سید حسن نصرالله و ۱۲ روز پس از انفجار پیجرها که منجر به کشته شدن ۴۲ نفر و مجروح شدن نزدیک به سه هزار نفر شد، به لبنان حمله کرد.
نظر شما