آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس تهران–یاسوج؛ ۴ فوتی و ۱۷ مصدوم

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر تهران - یاسوج اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل اعزام و اقدامات امدادی و درمانی اولیه آغاز شد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع مصدومان این حادثه ۱۷ نفر هستند که از این تعداد، ۴ نفر در بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم بستری شده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: همچنین یک مصدوم در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا بستری شده و ۵ مصدوم نیز به دلیل شدت جراحات با استفاده از بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفته‌اند.

زمانپور تصریح کرد: ۷ نفر دیگر از مصدومان این حادثه نیز توسط اتوبوس آمبولانس از محل حادثه به بیمارستان یاسوج منتقل می‌شوند تا خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به جان‌باختگان حادثه عنوان کرد: متأسفانه در این سانحه ۴ نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: وضعیت مصدومان به صورت مستمر تحت پایش قرار دارد و در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی، اخبار متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.