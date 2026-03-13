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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

آغاز راهپیمایی با شکوه روز قدس در همدان

آغاز راهپیمایی با شکوه روز قدس در همدان

همدان- راهپیمایی روز قدس با حضور اقشار مختلف مردم در همدان آغاز شد.

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کد مطلب 6773296

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