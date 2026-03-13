https://mehrnews.com/x3bB3y ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ کد مطلب 6773296 استانها همدان استانها همدان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ آغاز راهپیمایی با شکوه روز قدس در همدان همدان- راهپیمایی روز قدس با حضور اقشار مختلف مردم در همدان آغاز شد. دریافت 1 MB کد مطلب 6773296 کپی شد مطالب مرتبط آغاز راهپیمایی در سنندج با طنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حماسه حضور مردم لنگرود در راهپیمایی روز قدس راهپیمایی روز قدس در همدان آغاز شد آغاز راهپیمایی روز قدس در بجنورد سنندج در انتظار آغاز راهپیمایی روز قدس؛ حضور مردم در میدان آزادی آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس ورودی خیابان حافظ اصفهان برچسبها راهپیمایی روز قدس همدان روز جهانی قدس
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