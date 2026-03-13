راهپیمایی روز قدس در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز قدس در حالی در همدان آغاز شد که از شب گذشته باران رحمت الهی در همدان آغاز شده و صبح امروز تبدیل به بارش برف شد.

مردم همدان ساعتی پیش از آغاز راهپیمایی در میدان امام خمینی(ره) تجمع کرده بودند تا مراسم به صورت رسمی و با حضور حداکثری آغاز شود.

راهپیمایان در همدان از میدان امام خمینی(ره) به سمت خیابان شریعتی و سپس به سمت حسینیه امام خمینی(ره) محل برگزاری نماز جمعه حرکت می‌کنند.

پس از اقامه نماز جمعه پیکر دو شهید گرانقدر «رضا چمنی» و «امیرحسین صفادوست» شهدای حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی بر روی دست دارالمومنین همدان تشییع و برای خاکسپاری به گلزار شهدای همدان منتقل می‌شوند.